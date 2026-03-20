20 марта, 06:20Общество
"Новости дня": в Музее на Поклонной горе стартовал цикл лекций к "Диктанту Победы"
В Музее на Поклонной горе стартовал цикл лекций, посвященный Великой Отечественной войне. Встречи проходят в рамках подготовки к акции "Диктант Победы". Лекции помогают восполнить пробелы и разобрать спорные вопросы. Продлятся они до 14 апреля.
Перед слушателями выступают сотрудники музея, ведущие историки и ученые из института военной истории. Каждый спикер расскажет об операциях, проведенных в годы войны, начиная от обороны Бреста и заканчивая защитой Москвы и Ленинграда.
