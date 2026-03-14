14 марта, 06:05Транспорт
"Новости дня": Москву и область связали еще два новых автобусных маршрута
Москву и область связали еще два новых автобусных маршрута. Один из них, следующий согласно рейсу № 1542, идет от станции метро "Тушинская" до жилого комплекса "Изумрудные холмы" в Красногорске.
Второй маршрут – № 1566 – также отправляется от "Тушинской" и следует до микрорайона Чернево в Красногорске. Он заменил пригородные автобусы № 542 и 542П.
Оплатить проезд можно картой "Тройка". На первом маршруте стоимость составляет 73 рубля, а на втором – 85 рублей. Также принимаются банковские карты.
Подробнее – в программе "Новости дня".