13 марта, 06:20Город
"Новости дня": в Москве приступили к реставрации торгового дома Аршинова
В Москве приступили к реставрации архитектурного символа Старопанского переулка. Речь идет о торговом доме Аршинова.
Здание относится к раннему московскому модерну, его многие знают по огромному арочному окну высотой в три этажа, которое раньше служило витриной. Наверху сохранилось рельефное изображение женской маски. Такая же миниатюра украшает оконные рамы с двух сторон.
