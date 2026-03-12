Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 марта, 06:15

Общество

"Новости дня": новые правила контроля за передачей наследства заработали в России

"Новости дня": новые правила контроля за передачей наследства заработали в России

"Новости дня": ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от Москвы к 9 Мая

Температура воздуха может достичь 14 градусов тепла в Москве 12 марта

Более 60 колледжей Москвы представят программы на форуме в Гостином Дворе

Иностранные блогеры набирают популярность с рассказами о жизни в Москве и России

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 12 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 65% 12 марта

Средняя продолжительность рабочего дня в РФ в 2025 году составила 7 часов и 9 минут

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 12 марта

Врачи заявили, что лекарства от аллергии нужно принимать до начала сезона цветения

В России заработали новые правила контроля за передачей имущества. Процедура оформления наследства стала прозрачнее. Главное новшество касается кредитной истории. Теперь нотариус обязан изучить финансовое прошлое наследодателя и предупредить преемников о наличии долгов заранее.

Как объяснила адвокат Ирина Гриценко, законодательная инициатива направлена на то, чтобы получить сведения о неожиданных долгах. Центром компетенции становится нотариус. Если информация о долгах не была передана нотариусу своевременно, наследники могут быть освобождены от обязанности возмещать эти долги.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществовидео

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

