"Новости дня": новые правила контроля за передачей наследства заработали в России

В России заработали новые правила контроля за передачей имущества. Процедура оформления наследства стала прозрачнее. Главное новшество касается кредитной истории. Теперь нотариус обязан изучить финансовое прошлое наследодателя и предупредить преемников о наличии долгов заранее.

Как объяснила адвокат Ирина Гриценко, законодательная инициатива направлена на то, чтобы получить сведения о неожиданных долгах. Центром компетенции становится нотариус. Если информация о долгах не была передана нотариусу своевременно, наследники могут быть освобождены от обязанности возмещать эти долги.

Подробнее – в программе "Новости дня".