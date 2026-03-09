Форма поиска по сайту

09 марта, 01:00

Город

"Новости дня": 4 масштабных проекта появятся в Южном Тушине в рамках КРТ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

Температура в столице упадет до минус 8 градусов в ночь на 9 марта

Рынки "Москва – на волне" устроили день массовых скидок в честь 8 Марта

"Московский детектив": "Мосгаз"

Москвичей предупредили о морозе в ночь на 9 марта

Семь автомобилей столкнулись на Алтуфьевском шоссе

Северный речной вокзал подготовил особую программу к 8 Марта

Акция с актером Славой Копейкиным прошла на станции "Маяковская" в честь 8 Марта

Мужчины выстроились в очередь за цветами на Рижском рынке в Москве

Район Южное Тушино в 2026 году станет лидером столичной программы комплексного развития территорий (КРТ) – там воплотят сразу четыре масштабных проекта.

На Аэродромной и Окружной улицах в рамках программы реновации построят новые жилые дома. Новостройки возведут на месте квартала старых пятиэтажек, планируемых к расселению. На улице Фабрициуса появятся детский сад на 350 мест, новое здание для службы газового хозяйства и технопарка.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

