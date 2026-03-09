"Новости дня": 4 масштабных проекта появятся в Южном Тушине в рамках КРТ

Район Южное Тушино в 2026 году станет лидером столичной программы комплексного развития территорий (КРТ) – там воплотят сразу четыре масштабных проекта.

На Аэродромной и Окружной улицах в рамках программы реновации построят новые жилые дома. Новостройки возведут на месте квартала старых пятиэтажек, планируемых к расселению. На улице Фабрициуса появятся детский сад на 350 мест, новое здание для службы газового хозяйства и технопарка.

