"Новости дня": модернизация Ленинградского вокзала завершится в 2026 году

Модернизация Ленинградского вокзала завершится в 2026 году. Старейший транспортный узел Москвы превратится в образец технологий будущего.

Специалисты восстановили старинный фасад и обновили три корпуса. Общая площадь для пассажиров вырастет в три раза, а количество мест в залах ожидания увеличится вдвое. Внутри появятся скоростные лифты и специальные зоны для работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.