"Новости дня": врачи начнут назначать БАДы по новым правилам с 1 марта

С 1 марта врачи смогут назначать биологически активные добавки строго по новым правилам, утвержденным Минздравом. Медики смогут рекомендовать только те БАДы, которые прошли государственную регистрацию и включены в специальный перечень.

Вся информация о назначенной добавке будет вноситься в медицинскую карту пациента. В записи указываются название добавки, показания к назначению, длительность приема и дозировка. Новый порядок будет действовать до 1 марта 2031 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".