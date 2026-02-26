"Новости дня": москвичей научат превращать хобби в бизнес на Шаболовке

В центре "Моя работа" на Шаболовке за 5 лет более 50 тысяч жителей Москвы освоили предпринимательство, превращая любимые увлечения в доход. В учреждении учат оценивать идею, составлять план, регистрировать бизнес и находить первых клиентов, а юристы и менеджеры сопровождают новичков на всех этапах.

Партнерская сеть более чем из 100 компаний помогает стартапам быстрее выйти на рынок и обрести устойчивость. Подробнее – в программе "Новости дня".