"Новости дня": 8 новых лекарств включили в перечень жизненно необходимых в России

В России обновили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В список вошли 8 новых медикаментов. Среди них – лекарства для точечной борьбы с раком легкого и молочной железы, иммуноонкологические компоненты и препараты для терапии опухолей.

Также добавлены вещества для лечения тяжелого туберкулеза и анемии. Состав лекарств усилили стимулятором для защиты организма после химиотерапии и российским препаратом против болезней сердца. Цены на медикаменты из этого списка будут жестко регулироваться.

Подробнее – в программе "Новости дня".