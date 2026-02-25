"Новости дня": столичные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли жизнь мужчине со спонтанным разрывом пищевода. Это состояние возникает внезапно и представляет смертельную угрозу, особенно когда разрыв происходит рядом с сердцем и аортой.

Пациент обратился в первые часы после травмы, что позволило провести радикальную операцию. Хирурги применили новую малоинвазивную методику. Вместо обширной травматичной операции они сделали три небольших прокола, через которые ушили пищевод.

