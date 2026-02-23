23 февраля, 13:10Общество
"Новости дня": мероприятия в честь Дня защитника Отечества пройдут в Музее Победы
В честь Дня защитника Отечества в столице на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия. Одной из ключевых локаций станет Музей Победы на Поклонной горе.
В главном здании в течение всего дня будут рассказывать о военных профессиях и проводить мастер-классы, а в зале полководцев состоится праздничный концерт. Кульминацией станет выступление оркестра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.