"Новости дня": мероприятия в честь Дня защитника Отечества пройдут в Музее Победы

В честь Дня защитника Отечества в столице на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия. Одной из ключевых локаций станет Музей Победы на Поклонной горе.

В главном здании в течение всего дня будут рассказывать о военных профессиях и проводить мастер-классы, а в зале полководцев состоится праздничный концерт. Кульминацией станет выступление оркестра.

