"Новости дня": восьмиэтажный дом отремонтировали в Малом Демидовском переулке

В Малом Демидовском переулке завершился капитальный ремонт восьмиэтажного дома. Здание построили почти 100 лет назад по проекту архитектора Георгия Олтаржевского. Строители отремонтировали балконы на лицевой стороне и привели в порядок подвалы.

Специалисты также восстановили фасад и заменили инженерные системы. Ведущий инженер ГАУ "МосжилНИИпроект" Антон Байдаков сообщил, что отремонтировали кирпичную кладку, а также восстановили балконы с балюстрадами, сандрики, кронштейны с лепниной и входные группы.

Подробнее – в программе "Новости дня".