Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 03:10

Транспорт

"Новости дня": возле станции метро "Славянский бульвар" строят пять новых навесов

"Новости дня": возле станции метро "Славянский бульвар" строят пять новых навесов

Генконсульство России в Гаване сообщило об организации вывозных рейсов для туристов

ЦОДД предупредил о повышенном трафике возле цветочных рынков в Москве

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

Москвичей призвали не парковать машины в периметре очистки кровли

Трубу прорвало на станции МЦД-4 Нижегородская

Собянин: более 90 км новых дорог планируется построить в Москве в этом году

Пассажирский поезд Забайкальск – Маньчжурия запустят с 8 марта

Фуры застряли на трассе Чита – Забайкальск из-за непогоды

Столичному проекту "Музыка в метро" исполнилось 10 лет

На западе Москвы возле станции метро "Славянский бульвар" строят пять новых навесов. Их устанавливают по принципу "сухие ноги". После завершения работ пассажирам столичной подземки гарантирована комфортная пересадка между МЦД, метро и наземным транспортом в любые погодные условия.

Специалисты уже установили сваи, смонтировали высокопрочные стальные каркасы конструкций и крыш. В планах завершить облицовку из алюминия. Навесы оборудуют инфракрасным обогревом, установят навигационные пилоны, информационные табло и скамейки. Появятся и отдельные теплые павильоны для ожидания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика