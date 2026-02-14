"Новости дня": возле станции метро "Славянский бульвар" строят пять новых навесов

На западе Москвы возле станции метро "Славянский бульвар" строят пять новых навесов. Их устанавливают по принципу "сухие ноги". После завершения работ пассажирам столичной подземки гарантирована комфортная пересадка между МЦД, метро и наземным транспортом в любые погодные условия.

Специалисты уже установили сваи, смонтировали высокопрочные стальные каркасы конструкций и крыш. В планах завершить облицовку из алюминия. Навесы оборудуют инфракрасным обогревом, установят навигационные пилоны, информационные табло и скамейки. Появятся и отдельные теплые павильоны для ожидания.

