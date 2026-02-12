Форма поиска по сайту

12 февраля, 09:00

Общество

"Новости дня": короткая рабочая неделя в феврале не повлияет на зарплату москвичей

"Новости дня": столичные колледжи открыли двери для будущих абитуриентов

Синоптики прогнозируют повышение температуры в Москве к вечеру 12 февраля

Тренд на активное отцовство набирает популярность в Москве

Копирайтеры и сторителлеры стали новыми миллионерами Кремниевой долины

273 ребенка родились в Москве 11 февраля

В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий

В Госдуме предложили ввести два обязательных послеродовых медосмотра для мам

Банки РФ ужесточили требования к заемщикам на фоне рекордной просрочки

"Деньги 24": бум экономии работодателей на кадрах зафиксирован в России

Праздничные выходные и короткая рабочая неделя в феврале не повлияют на размер заработной платы москвичей. Если она фиксированная, то не зависит от количества рабочих дней в месяце.

Выходные в этом году продлятся с 21 по 23 февраля. Затем наступит рабочая неделя длиной в четыре дня. При сдельной оплате труда работодатель самостоятельно определяет размер компенсации в своих внутренних документах.

Подробнее – в программе "Новости дня".

