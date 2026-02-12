12 февраля, 09:00Общество
"Новости дня": короткая рабочая неделя в феврале не повлияет на зарплату москвичей
Праздничные выходные и короткая рабочая неделя в феврале не повлияют на размер заработной платы москвичей. Если она фиксированная, то не зависит от количества рабочих дней в месяце.
Выходные в этом году продлятся с 21 по 23 февраля. Затем наступит рабочая неделя длиной в четыре дня. При сдельной оплате труда работодатель самостоятельно определяет размер компенсации в своих внутренних документах.
Подробнее – в программе "Новости дня".