"Новости дня": короткая рабочая неделя в феврале не повлияет на зарплату москвичей

Праздничные выходные и короткая рабочая неделя в феврале не повлияют на размер заработной платы москвичей. Если она фиксированная, то не зависит от количества рабочих дней в месяце.

Выходные в этом году продлятся с 21 по 23 февраля. Затем наступит рабочая неделя длиной в четыре дня. При сдельной оплате труда работодатель самостоятельно определяет размер компенсации в своих внутренних документах.

