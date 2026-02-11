Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 02:25

Город

"Новости дня": в столице утвердили планы строительства на 2026 год

"Новости дня": в столице утвердили планы строительства на 2026 год

Пожар потушили в жилом доме в центре Москвы

"Московский патруль": общегородской рейд "пешеходный переход" прошел в Москве

"Московский патруль": жительница Москвы пытается вернуть проданную сыном квартиру

Пожар в жилом доме в центре Москвы полностью ликвидирован

Взрослый и ребенок госпитализированы после пожара в доме на Пресненском Валу

Пожар на Пресненском Валу охватил целый подъезд многоэтажного жилого дома

Житель Троицка рассказал, сколько тратит на дорогу до метро

В результате пожара в центре Москвы пострадали 8 человек

Из-за пожара на Пресненском Валу временно изменено движение автобусных маршрутов

В Москве утвердили планы строительства на 2026 год. По программе реновации в столице возведут два с половиной миллиона квадратных метров жилья, а тысячи семей получат новые квартиры.

Также планируется построить свыше 100 социальных объектов: детские сады, школы, поликлиники, больничные корпуса и спортивные комплексы.

За последние 15 лет в Москве было построено около 165 миллионов квадратных метров недвижимости. За счет городского бюджета ввели 240 объектов и открыли 27 школ.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика