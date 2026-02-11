"Новости дня": в столице утвердили планы строительства на 2026 год

В Москве утвердили планы строительства на 2026 год. По программе реновации в столице возведут два с половиной миллиона квадратных метров жилья, а тысячи семей получат новые квартиры.

Также планируется построить свыше 100 социальных объектов: детские сады, школы, поликлиники, больничные корпуса и спортивные комплексы.

За последние 15 лет в Москве было построено около 165 миллионов квадратных метров недвижимости. За счет городского бюджета ввели 240 объектов и открыли 27 школ.

