11 февраля, 02:25Город
"Новости дня": в столице утвердили планы строительства на 2026 год
В Москве утвердили планы строительства на 2026 год. По программе реновации в столице возведут два с половиной миллиона квадратных метров жилья, а тысячи семей получат новые квартиры.
Также планируется построить свыше 100 социальных объектов: детские сады, школы, поликлиники, больничные корпуса и спортивные комплексы.
За последние 15 лет в Москве было построено около 165 миллионов квадратных метров недвижимости. За счет городского бюджета ввели 240 объектов и открыли 27 школ.
Подробнее – в программе "Новости дня".