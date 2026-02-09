"Новости дня": в ГД предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными

В Госдуме предложили запретить покупку и продажу квартир за наличные деньги. Депутаты считают, что такие меры помогут защитить интересы граждан и снизят риски мошенничества.

Дело в том, что при наличной форме оплаты существует большое поле для различных схем обмана. Например, участились случаи, когда после продажи жилья продавец оспаривает сделку, утверждая, что действовал под давлением мошенников.

В результате добросовестные покупатели теряют деньги и недвижимость, а иногда и оказываются должны огромные суммы. Такие ситуации вызывают страх у обычных граждан и негативно сказываются на рынке недвижимости.

Подробнее – в программе "Новости дня".