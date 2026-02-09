"Новости дня": график поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 15 февраля

Расписание движения поездов МЦД-3 и пригородных электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 15 февраля. Это связано с ремонтными работами на станции Зеленоград-Крюково.

В ночные часы интервалы движения составов увеличат до 20 минут, а часть электричек МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Останкино в обоих направлениях будет отменена.

Некоторые пригородные поезда на маршруте Москва – Тверь – Москва также выведут из расписания, а часть проследуют укороченным маршрутом или по другому расписанию. Изменения сохранятся до 23 марта. Пассажирам советуют заранее планировать поездки и проверять расписание на станциях и в приложении "РЖД Пассажирам".

