09 февраля, 08:15

Транспорт

"Новости дня": график поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится с 15 февраля

Расписание движения поездов МЦД-3 и пригородных электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 15 февраля. Это связано с ремонтными работами на станции Зеленоград-Крюково.

В ночные часы интервалы движения составов увеличат до 20 минут, а часть электричек МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Останкино в обоих направлениях будет отменена.

Некоторые пригородные поезда на маршруте Москва – Тверь – Москва также выведут из расписания, а часть проследуют укороченным маршрутом или по другому расписанию. Изменения сохранятся до 23 марта. Пассажирам советуют заранее планировать поездки и проверять расписание на станциях и в приложении "РЖД Пассажирам".

Подробнее – в программе "Новости дня".

