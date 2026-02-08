"Новости дня": в ГД предложили запретить наличные сделки с недвижимостью

В Госдуме готовят законопроект, который может запретить покупку и продажу квартир за наличные. Депутаты предлагают перевести все сделки с недвижимостью на безналичный расчет, чтобы защитить граждан от мошеннических схем и сделать операции более прозрачными.

В Москве продолжается модернизация транспортной инфраструктуры. На станции метро "Вавиловская" открылся новый подземный переход, который позволит жителям соседних районов попадать в метро в два раза быстрее. В переходе установили три эскалатора и лифт отечественного производства для маломобильных пассажиров.

