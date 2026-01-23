"Новости дня": стали известны категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию в РФ

Определены категории граждан, которые могут получить право на досрочный выход на пенсию. Воспользоваться этой возможностью можно, в частности, при наличии "длинного стажа": мужчины в 62 года при 42 годах трудового стажа, женщины – при 37 годах работы.

Кроме того, право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, лица, работающие в тяжелых или опасных условиях, медики, педагоги, а также работники регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. При нехватке стажа или пенсионных баллов их можно докупить.

Подробнее – в программе "Новости дня".