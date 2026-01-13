"Новости дня": в Москве планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров

У москвичей старшего поколения появится возможность повысить свою медицинскую грамотность. Для них разработали специальную программу просветительских мероприятий, которые будут формировать позитивное представление о здоровом и активном образе жизни.

Пенсионерам расскажут об активном долголетии, о профилактике и лечении различных возрастных заболеваний и синдромов.

Проходить мероприятия будут в том числе в рамках школ активного долголетия и школ пожилого пациента. Программа рассчитана на срок до 2030 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".