"Новости дня": 25 бесплатных катков открыли по всей Москве

По всей Москве открыли 25 бесплатных катков. Их оборудовали теплыми раздевалками и камерами хранения. Заплатить нужно только за аренду катков, если нет своих, то можно заплатить 50 рублей за пару на сеанс и заплатить залоговую сумму – 2 тысячи рублей.

По предварительной записи можно принять участие в мастер-классах и тренировках по фигурному катанию. Самые крупные площадки работают в Кузьминках, Марьине, Коптеве, Вешняках, Щукине, Теплом Стане и Лосиноостровском районе.

Подробнее – в программе "Новости дня".