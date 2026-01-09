Форма поиска по сайту

09 января, 13:00

Город

"Новости дня": 25 бесплатных катков открыли по всей Москве

Собянин: к волонтерскому движению присоединились больше 180 тысяч москвичей

Новогодние уличные мероприятия отменили в парках Москвы из-за непогоды

Интенсивность осадков начнет снижаться в столичном регионе вечером 9 января

Колонна техники для уборки снега застряла в столичном ЖК

Автомобиль скорой помощи загорелся на Россошанской улице в Москве

Движение закрыли между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" Калининской линии метро

Рейсы из Москвы задержали в аэропорту Шереметьево

Сергей Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО

Уличные мероприятия в московских парках перенесли из-за снегопада

По всей Москве открыли 25 бесплатных катков. Их оборудовали теплыми раздевалками и камерами хранения. Заплатить нужно только за аренду катков, если нет своих, то можно заплатить 50 рублей за пару на сеанс и заплатить залоговую сумму – 2 тысячи рублей.

По предварительной записи можно принять участие в мастер-классах и тренировках по фигурному катанию. Самые крупные площадки работают в Кузьминках, Марьине, Коптеве, Вешняках, Щукине, Теплом Стане и Лосиноостровском районе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

