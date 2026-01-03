"Новости дня": россияне могут заселиться в отель с помощью водительских прав

Туристам станет проще заселяться в гостиницы в России. С начала этого года для регистрации в отеле, помимо паспорта, подойдет и водительское удостоверение.

Кроме того, в этом году изменятся правила отмены брони. Если человек передумал заселяться, он может получить свои средства в полном объеме при условии, что он за сутки до заезда сообщит об отмене бронирования.

Подробнее – в программе "Новости дня".