Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 13:00

Общество

"Новости дня": пенсионеры в России могут получить до 440 тыс рублей накопленных средств

"Новости дня": пенсионеры в России могут получить до 440 тыс рублей накопленных средств

В России ужесточились правила обслуживания лифтов

Депутат Госдумы рассказал, как вернуть переплату за коммунальные услуги

Минприроды России проведет проверку качества бутилированной воды в магазинах

Москвичам рассказали о работе социальных служб и транспорта в новогодние праздники

Ночь на 2 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Новости регионов: Минприроды проведет масштабную проверку качества бутилированной воды

Тысячи россиян встретили Новый год в застрявших из-за непогоды поездах

Синоптики спрогнозировали новые осадки в столице 2 января

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через специальные павильоны "Фабрика подарков"

Пенсионеры в 2026 году могут получить выплату со своего накопительного счета, сумма которой может достигать 440 тысяч рублей. Средства можно получить как единовременно, так и в виде ежемесячной доплаты к пенсии.

Для получения всей суммы единовременно действует правило: если накопления, разделенные на 270 месяцев, дают сумму менее 1,6 тысячи рублей, то их можно получить сразу. Накопительная пенсия формируется за счет отчислений работодателя и добровольных взносов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика