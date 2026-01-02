"Новости дня": пенсионеры в России могут получить до 440 тыс рублей накопленных средств

Пенсионеры в 2026 году могут получить выплату со своего накопительного счета, сумма которой может достигать 440 тысяч рублей. Средства можно получить как единовременно, так и в виде ежемесячной доплаты к пенсии.

Для получения всей суммы единовременно действует правило: если накопления, разделенные на 270 месяцев, дают сумму менее 1,6 тысячи рублей, то их можно получить сразу. Накопительная пенсия формируется за счет отчислений работодателя и добровольных взносов.

Подробнее – в программе "Новости дня".