Новости

Новости

02 января, 08:20

Город

"Новости дня": в Москве стартовала ежегодная акция "Елочный круговорот"

Поезд Деда Мороза приедет на Киевский вокзал Москвы 2 января

Московский ипподром откроется после реставрации в конце 2026 года

Москвичи стали чаще использовать каршеринг для поездок в другие регионы

Москвичам рассказали о работе социальных служб и транспорта в новогодние праздники

Ночь на 2 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

Гости проекта "Зима в Москве" могут посетить кулинарные мастер-классы и спектакли

Пожар произошел в частном доме в Южном Бутове

Один человек пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы

Москвичей и туристов пригласили посетить городские катки

В Москве стартовала ежегодная экологическая акция "Елочный круговорот". Сдать живую новогоднюю ель на переработку можно в любом из 175 специальных пунктов приема, расположенных по всему городу.

Из переработанных деревьев делают щепу, которую затем подсыпают к корням растений, кладут в основу пешеходных дорожек и используют в вольерах Московского зоопарка. Акция продлится до 1 марта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

