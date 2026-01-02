"Новости дня": в Москве стартовала ежегодная акция "Елочный круговорот"

В Москве стартовала ежегодная экологическая акция "Елочный круговорот". Сдать живую новогоднюю ель на переработку можно в любом из 175 специальных пунктов приема, расположенных по всему городу.

Из переработанных деревьев делают щепу, которую затем подсыпают к корням растений, кладут в основу пешеходных дорожек и используют в вольерах Московского зоопарка. Акция продлится до 1 марта.

Подробнее – в программе "Новости дня".