02 января, 08:20Город
"Новости дня": в Москве стартовала ежегодная акция "Елочный круговорот"
В Москве стартовала ежегодная экологическая акция "Елочный круговорот". Сдать живую новогоднюю ель на переработку можно в любом из 175 специальных пунктов приема, расположенных по всему городу.
Из переработанных деревьев делают щепу, которую затем подсыпают к корням растений, кладут в основу пешеходных дорожек и используют в вольерах Московского зоопарка. Акция продлится до 1 марта.
