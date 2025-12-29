"Новости дня": новый российский автобус протестируют на маршруте № 1594

На маршруте № 1594, который соединяет станцию метро "Крылатское" и Одинцово, начнутся испытания нового автобуса "КамАЗ-42-90". Это современный российский транспорт, созданный для повышения комфорта на пригородных маршрутах.

Автобус может вместить до 70 человек. Низкий уровень пола на входе, наличие площадки для колясок и велосипедов делают его удобным для всех категорий пассажиров. В салоне можно будет зарядить мобильные устройства, а яркие медиаэкраны скрасят время в пути.

Подробнее – в программе "Новости дня".