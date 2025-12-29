"Новости дня": 66 новых электробусов вышли на маршруты Москвы

На улицы Москвы вышли 66 новых электробусов. Появление новых зарядных станций в Южном Тушине и Бирюлеве Восточном позволило запустить эти рейсы. Теперь маршруты связывают жилые районы с больницами, школами и магазинами. Электробусы не загрязняют воздух и работают практически бесшумно.

В салонах предусмотрено все для удобства пассажиров: комфортные сиденья, USB-зарядки для телефонов, информационные экраны и площадка для детских колясок. Количество электробусных маршрутов в Москве увеличивается с каждым годом, что позволяет жителям с комфортом пользоваться всеми возможностями города.

Подробнее – в программе "Новости дня".