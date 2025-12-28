Форма поиска по сайту

28 декабря, 13:00

Общество

"Новости дня": в России расширили список льготных жизненно важных лекарств

Телеграм-канал телеканала Москва 24 запустил конструктор новогодних открыток

Осадки в Москве не прекратятся до новогодней ночи

Синоптики обновили прогноз на новогоднюю ночь

В Госдуме готовят законопроект о полном запрете соцсетей для детей

"Новости дня": материнский капитал проиндексируют в 2026 году в России

Вместе с живыми новогодними елками в квартиры россиян начали проникать насекомые

К вечеру 28 декабря в столице может похолодать до минус 4 градусов

Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре пяти популярных марок

Похолодание до минус 3 градусов ожидается в Москве 28 декабря

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 1 марта 2026 года в список добавят восемь новых лекарств для лечения анемии, туберкулеза и некоторых видов рака.

Пациенты с соответствующими диагнозами смогут получать эти препараты бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить у врача рецепт с отметкой "льготный" и обратиться в специализированную аптеку, обычно расположенную при поликлинике.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
