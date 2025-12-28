28 декабря, 13:00Общество
"Новости дня": в России расширили список льготных жизненно важных лекарств
Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 1 марта 2026 года в список добавят восемь новых лекарств для лечения анемии, туберкулеза и некоторых видов рака.
Пациенты с соответствующими диагнозами смогут получать эти препараты бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить у врача рецепт с отметкой "льготный" и обратиться в специализированную аптеку, обычно расположенную при поликлинике.
Подробнее – в программе "Новости дня".