"Новости дня": в России расширили список льготных жизненно важных лекарств

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 1 марта 2026 года в список добавят восемь новых лекарств для лечения анемии, туберкулеза и некоторых видов рака.

Пациенты с соответствующими диагнозами смогут получать эти препараты бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить у врача рецепт с отметкой "льготный" и обратиться в специализированную аптеку, обычно расположенную при поликлинике.

Подробнее – в программе "Новости дня".