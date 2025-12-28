"Новости дня": материнский капитал проиндексируют в 2026 году в России

В 2026 году семьи с детьми в России получат увеличенный материнский капитал, с 1 февраля выплата будет проиндексирована. Размер капитала на первого ребенка составит 737 204 рубля, на второго – 974 189 рублей.

Эти средства можно использовать на покупку или строительство жилья, образование ребенка, его социальную адаптацию в случае инвалидности или направить на накопительную часть пенсии родителя после исполнения ребенку трех лет.

Подробнее – в программе "Новости дня".