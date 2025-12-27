"Новости дня": в России расширили список льготных жизненно важных лекарств

В России расширили список льготных жизненно важных лекарств. В перечень добавили восемь новых препаратов, которые помогают людям, страдающим от серьезных заболеваний, таких как анемия, туберкулез, воспаление сердца и некоторые виды рака.

Если у человека есть подобный недуг, то он сможет получить необходимые медикаменты бесплатно по полису ОМС. Если же этого препарата в наличии в аптеке не окажется, то можно оставить рецепт на отложенное обслуживание. Через какое-то время из аптеки перезвонят и сообщат, что лекарство поступило.

Подробнее – в программе "Новости дня".