"Новости дня": современный вокзал Беговая откроют на севере Москвы

Современный городской вокзал Беговая заработает на севере Москвы. Он объединит одноименную станцию метро с МЦД-1 и 4, а также наземным транспортом. На вокзале появятся 2 береговые и 1 островная платформа с навесами, а также трехэтажный отапливаемый зал ожидания.

Благодаря новому вокзалу пересадка будет занимать не более 1 минуты. Транспортная доступность улучшится более чем для 200 тысяч жителей районов Бегового, Хорошевского и Пресненского. Пассажирам станет удобнее добираться до ипподрома, Боткинской больницы, деловых и жилых кварталов. В перспективе вокзалом ежедневно будут пользоваться до 90 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.