"Новости дня": волонтеры доставили в новые регионы сладкие подарки

Волонтеры доставили в Донецкую и Луганскую народные республики сладкие новогодние подарки от Сергея Собянина. Наборы с конфетами и вафлями предназначены детям и семьям участников специальной военной операции, которые особенно ждут праздника.

Как отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, это уже четвертая новогодняя акция столицы для жителей исторических регионов России. Отправке подарков предшествовал сбор гуманитарной помощи: за все время работы центров "Москва помогает" неравнодушные жители отправили из города более 1,7 тысячи тонн грузов.

Подробнее – в программе "Новости дня".