22 декабря, 06:00

Город

"Новости дня": три дома на Ленинградском шоссе полностью расселили в рамках реновации

"Новости дня": три дома на Ленинградском шоссе полностью расселили в рамках реновации

Тренировка по зумбе пройдет на ВНДХ 22 декабря

Сергей Собянин: московские волонтеры доставили подарки детям в новые регионы

271 ребенок родился в Москве 21 декабря

Спектакль "Каренина" покажут 22 декабря в театре Эстрады

Собянин: на станциях метро Москвы установят турникеты местного производства

"Утро": температура воздуха в Москве составит 0 градусов 22 декабря

Более тысячи новогодних елок установили в Москве

Московский зоопарк стал одним из самых популярных мест столицы в этом году

Гильдия риелторов заявила о резком росте цен на квартиры в Москве

Почти 550 жителей Левобережного района Москвы получили ключи от новых квартир по программе реновации. Они переехали в современный жилой комплекс на Фестивальной улице из трех старых пятиэтажек на Ленинградском шоссе.

Новые квартиры сданы с улучшенной отделкой, территория благоустроена, высажены деревья и кустарники, оборудованы детские и спортивные площадки.

Всего в Левобережном районе планируется расселить по программе реновации 12 старых зданий. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городреновациявидео

