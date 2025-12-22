"Новости дня": три дома на Ленинградском шоссе полностью расселили в рамках реновации

Почти 550 жителей Левобережного района Москвы получили ключи от новых квартир по программе реновации. Они переехали в современный жилой комплекс на Фестивальной улице из трех старых пятиэтажек на Ленинградском шоссе.

Новые квартиры сданы с улучшенной отделкой, территория благоустроена, высажены деревья и кустарники, оборудованы детские и спортивные площадки.

Всего в Левобережном районе планируется расселить по программе реновации 12 старых зданий. Подробнее – в программе "Новости дня".