"Новости дня": два путепровода и мост через реку Десну появятся на юго-западе Москвы

Два путепровода и мост через реку Десну появятся на юго-западе Москвы, поскольку откроется участок новой трассы Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Дорога протянется почти на 6 километров, а движение будет трехполосным.

Тематический трамвай "Современник" вышел на маршрут "А". Он курсирует от МЦД "Калитники" до метро "Чистые пруды". К пассажирам обращаются актеры театра, они не только объявляют остановки, но и записали истории и факты о тех местах, мимо которых проезжает общественный транспорт.

Пеликан, лев и лис поселились возле ТПУ "Выхино". Они стали не только ярким украшением пешеходной зоны, но и финальной точкой в благоустройстве этой территории. Пересадка с одноименных станций метро и МДЦ-3 стала комфортнее.

Подробнее – в программе "Новости дня".

