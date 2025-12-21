Форма поиска по сайту

21 декабря, 08:40

Транспорт

"Новости дня": изменилось расписание МЦД-2

В московском транспорте начали устанавливать оборудование столичного производства

Маршруты электробусов Т42 и № 110 объединили в один новый в Москве

Собянин утвердил проект планировки новой трассы

Москвичка рассказала, как ее и ребенка едва не задавили из-за парковочного места

Число погибших в авариях с выездом на встречную полосу снизилось на 58% в Москве

Электронные дорожные знаки станут обязательными в России

Поезда МЦД-2 в сторону области не будут останавливаться на станции Царицыно 21 декабря

Новый маршрут электробусов заработал в Москве

"Новости дня": расписание на МЦД-2 изменилось

Изменилось расписание МЦД-2 – например, поезда, которые идут до Подольска, не будут останавливаться на станции Царицыно. Для того, чтобы добраться до нее, можно доехать до следующей станции Покровское и пересесть на поезд в обратном направлении. Изменения в расписании будут действовать до понедельника, 22 декабря.

На Перовском шоссе построили образовательный комплекс, в новый детский сад и начальную школу смогут пойти около 400 детей. Для учеников оборудованы современные кабинеты и лаборатория для практического изучения естествознания. Воспитанники детского сада смогут заниматься в игровых комнатах.

В преддверии Нового года стали активно действовать мошенники, которые выдают себя за курьеров или представителей служб доставки. Насторожить должны неожиданные сообщения о посылке или срочный звонок, в котором попросят назвать персональные данные или код подтверждения из СМС.

Подробнее – в программе "Новости дня".

