"Новости дня": изменилось расписание МЦД-2

Изменилось расписание МЦД-2 – например, поезда, которые идут до Подольска, не будут останавливаться на станции Царицыно. Для того, чтобы добраться до нее, можно доехать до следующей станции Покровское и пересесть на поезд в обратном направлении. Изменения в расписании будут действовать до понедельника, 22 декабря.

На Перовском шоссе построили образовательный комплекс, в новый детский сад и начальную школу смогут пойти около 400 детей. Для учеников оборудованы современные кабинеты и лаборатория для практического изучения естествознания. Воспитанники детского сада смогут заниматься в игровых комнатах.

В преддверии Нового года стали активно действовать мошенники, которые выдают себя за курьеров или представителей служб доставки. Насторожить должны неожиданные сообщения о посылке или срочный звонок, в котором попросят назвать персональные данные или код подтверждения из СМС.

Подробнее – в программе "Новости дня".

