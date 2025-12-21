"Новости дня": новые выделенные полосы появились в шести районах Москвы

Новые выделенные полосы для 29 автобусных и электробусных маршрутов появились в шести районах Москвы. Например, полоса протяженностью 230 метров появилась на дублере Рублевского шоссе при пересечении с Малой Филевской улицей.

Во всех округах столицы открылись елочные базары. Кроме новогодних деревьев, можно найти украшения, гирлянды и мишуру. Всего в городе открыто более 250 точек, которые будут работать до 31 декабря включительно.

В районе 42-го километра МКАД построят надземный пешеходный переход. Он свяжет станцию метро "Тютчевская" Троицкой линии и улицу Генерала Тюленева. Кроме того, от вестибюля построят 30-метровый подземный переход.

Подробнее – в программе "Новости дня".

