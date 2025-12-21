Форма поиска по сайту

21 декабря, 05:35

"Новости дня": новые выделенные полосы появились в шести районах Москвы

Росздравнадзор проверяет клинику после комы пациента от липосакции

В московском транспорте начали устанавливать оборудование столичного производства

Ретро-дискотеку устроили на катке в "Лужниках"

Насыщенную программу подготовили для туристов в Москве на новогодние праздники

Мастер-класс Алины Загитовой прошел на катке в "Лужниках"

Москвичи могут оставить подарки для военных в павильонах "Фабрика подарков"

Несколько автомобилей столкнулись юго-западе Москвы

Столичные волонтеры доставили на новые территории России новогодние подарки от Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за снегопада и гололеда

Новые выделенные полосы для 29 автобусных и электробусных маршрутов появились в шести районах Москвы. Например, полоса протяженностью 230 метров появилась на дублере Рублевского шоссе при пересечении с Малой Филевской улицей.

Во всех округах столицы открылись елочные базары. Кроме новогодних деревьев, можно найти украшения, гирлянды и мишуру. Всего в городе открыто более 250 точек, которые будут работать до 31 декабря включительно.

В районе 42-го километра МКАД построят надземный пешеходный переход. Он свяжет станцию метро "Тютчевская" Троицкой линии и улицу Генерала Тюленева. Кроме того, от вестибюля построят 30-метровый подземный переход.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

