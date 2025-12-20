"Новости дня": Путин провел прямую линию

Владимир Путин подвел итоги года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Это стало уникальной возможностью для россиян лично обратиться к президенту.

Одним из самых частых вопросов стала поддержка семей с детьми. Например, прозвучали просьбы продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет. По словам президента, пока дело только в ограничениях бюджета.

Всего глава государства ответил на более 80 вопросов. В ходе прямой линии также были затронуты и личные темы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

