"Новости дня": Соцфонд России разъяснил самозанятым, как оформить больничный
Социальный фонд России представил порядок оформления больничных для самозанятых граждан. Для получения права на выплаты по временной нетрудоспособности необходимо добровольно застраховаться, выбрав страховую сумму в 35 или 50 тысяч рублей.
Ежемесячный взнос при этом составит 1,3 тысячи или 1,9 тысячи рублей соответственно. Если в течение определенного срока участник не обращается за выплатами, размер его ежемесячного платежа снижается. Чтобы присоединиться к программе, нужно до 30 сентября 2027 года подать заявление в территориальный орган Соцфонда лично, через портал "Госуслуги" или мобильное приложение "Мой налог".
Подробнее – в программе "Новости дня".