"Новости дня": на Кутузовском проспекте в Дорогомилове зажгут архитектурную подсветку

В районе Дорогомилово на Кутузовском проспекте завершается монтаж архитектурно-художественной подсветки. В ближайшее время огни зажгутся на 12 зданиях. Проекты освещения для каждого дома разрабатывали индивидуально, учитывая их архитектурные особенности.

Все решения предварительно согласовывали с жителями. Подсветка будет выполнена в умеренно белом, теплом свете. Она придаст акцент как сталинским высоткам, так и современным жилым комплексам и бизнес-центрам. За последние 13 лет количество зданий с архитектурной подсветкой в Москве увеличилось в четыре раза.

Подробнее – в программе "Новости дня".