"Новости дня": площадки для москвичей всех возрастов обновили на Северном бульваре

Площадки для москвичей всех возрастов обновили на Северном бульваре. Он расположен рядом со станцией метро "Отрадное" и окружен жилыми домами. Рядом находится много школ и детских садов.

Теперь там в шаговой доступности есть современный комплекс для активного отдыха. Для детей создали зону с качелями, веревочными переходами, горками с элементами для скалолазания, установили спортивно-игровые комплексы. Также есть место для тренировок подросткам и взрослым.

Подробнее – в программе "Новости дня".