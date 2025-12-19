Форма поиска по сайту

19 декабря, 03:00

Город

"Новости дня": площадки для москвичей всех возрастов обновили на Северном бульваре

"Новости дня": дом на 555 квартир построили по программе реновации в Москве

Дизайнерские ели украсили Тверской бульвар

Новый пешеходный переход открыли на Липецкой улице

Мужчина чуть не задавил женщину с коляской из-за парковочного места в Москве

Премии председателя и сопредседателя Союза театральных деятелей вручили в Москве

Тематический поезд в честь 20-летия телеканала RT запустили в метро Москвы

Парк "Сокольники" преобразили к Новому году

Москва снова стала самым влиятельным городом мира в рейтинге GPCI

Мечеть на Большой Татарской улице в Москве открылась после реставрации

Площадки для москвичей всех возрастов обновили на Северном бульваре. Он расположен рядом со станцией метро "Отрадное" и окружен жилыми домами. Рядом находится много школ и детских садов.

Теперь там в шаговой доступности есть современный комплекс для активного отдыха. Для детей создали зону с качелями, веревочными переходами, горками с элементами для скалолазания, установили спортивно-игровые комплексы. Также есть место для тренировок подросткам и взрослым.

Подробнее – в программе "Новости дня".

