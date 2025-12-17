Форма поиска по сайту

17 декабря, 23:25

Экономика

"Новости дня": в России ужесточили правила выдачи микрозаймов

"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия может ответить на конфискацию ее активов

"Деньги 24": внебиржевой курс доллара превысил 80 рублей

"Деньги 24": ГД приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия ответила на угрозу ЕС конфискации активов

"Деньги 24": стоимость нефти опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель

Банки России стали предлагать выгодные предложения по вкладам перед Новым годом

Финансовые аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки в России

Поступления от лотерей в бюджет России составили порядка 5,5 млрд руб с начала года

Курс доллара может составить 133 рубля к 2042 году

В России ужесточили правила выдачи микрозаймов. Для того, чтобы граждане не попали в долговую яму, было принято решение ввести поэтапные ограничения на выдачу средств до зарплаты. Например, вводят период охлаждения – после полного погашения возможность взять деньги будет ограничена на 3 дня.

На Северном речном вокзале залили каток площадью 9 тысяч квадратных метров, что в 19 раз больше, чем в предыдущие годы. Покататься можно по территории всей парковой зоны, а также вдоль фонтанных аллей. Общее количество единовременно находящихся посетителей превышает 1,5 тысячи человек.

В Москве работает первое в России Социальное казначейство. В нем оформляют больше 100 различных видов поддержки, такие как выплаты семьям с детьми, компенсация на школьную форму для многодетных и выплаты при рождении ребенка.

Подробнее – в программе "Новости дня".

