"Новости дня": каток площадью 9 тыс "квадратов" открыли на Северном речном вокзале

Впервые на Северном речном вокзале залили огромный по площади каток. Зимний сезон стартует там уже в четвертый раз, но в этом году он поразил своим масштабом посетителей.

Территория площадью 9 тысяч квадратных метров покрыта льдом, это в 19 раз больше, чем в предыдущие годы. Покататься можно по территории всей парковой зоны, а также вдоль фонтанных аллей. Общее количество единовременно находящихся посетителей превышает 1,5 тысячи человек.

Подробнее – в программе "Новости дня".