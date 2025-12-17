Форма поиска по сайту

17 декабря, 06:00

Город

"Новости дня": каток площадью 9 тыс "квадратов" открыли на Северном речном вокзале

В Москве выпустили карту "Тройка" с Буратино

"Непоседы" провели большой новогодний гала-концерт на Поклонной горе.

"Новости дня": кредитные каникулы для участников СВО продлили на год

В Москве завершился фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер"

Московские парки подготовили лыжные трассы и тюбинговые горки к зиме

Состав серии "Москва-2026" вышел на зеленую линию метро

Трамвайный маршрут № 5 восстановили в Москве спустя 30 лет

"Московский патруль": суд оставил москвичку без квартиры, купленной у пенсионерки

"Московский патруль": ветеранов поздравили с днем рождения в московском главке МВД

Впервые на Северном речном вокзале залили огромный по площади каток. Зимний сезон стартует там уже в четвертый раз, но в этом году он поразил своим масштабом посетителей.

Территория площадью 9 тысяч квадратных метров покрыта льдом, это в 19 раз больше, чем в предыдущие годы. Покататься можно по территории всей парковой зоны, а также вдоль фонтанных аллей. Общее количество единовременно находящихся посетителей превышает 1,5 тысячи человек.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Сюжет: Зима в Москве
Программа: Новости дня
видео

