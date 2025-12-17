"Новости дня": кредитные каникулы для участников СВО продлили на год

Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год. Такая поддержка позволяет семьям защитников заморозить кредитные обязательства. Воспользоваться правом на приостановку выплат могут и добровольцы, которые являются индивидуальными предпринимателями, владельцами малого и среднего бизнеса.

На севере Москвы изменили дорожное движение. Теперь водители быстрее доезжают из дома до работы и обратно, а пешеходам стало гораздо комфортнее. Сразу в нескольких точках установили новые светофоры, обустроили островки безопасности и снизили скоростной режим на некоторых участках.

Стало известно, как будет выглядеть парк на месте старого монорельса. Проект уже утвердили. Москвичи смогут прогуляться по зеленой зоне с панорамными видами на город. Кроме того, будет обустроена беговая дорожка длиной в 4 километра с подогревом.

