17 декабря, 03:05

"Новости дня": кредитные каникулы для участников СВО продлили на год

Московские парки подготовили лыжные трассы и тюбинговые горки к зиме

Курьерам могут запретить ездить по оживленным пешеходным зонам

Журнал "Москвичка" отметил свой второй день рождения

Юристы заявили о конце "эффекта Долиной"

Жители Оренбурга встретили поезд Деда Мороза

ВОЗ сообщила о быстром распространении нового варианта гонконгского гриппа

"Московский патруль": суд оставил москвичку без квартиры, купленной у пенсионерки

"Московский патруль": ветеранов поздравили с днем рождения в московском главке МВД

"Московский патруль": в Мосгордуме предложили ввести понятие "зооклубы" в законодательство

Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год. Такая поддержка позволяет семьям защитников заморозить кредитные обязательства. Воспользоваться правом на приостановку выплат могут и добровольцы, которые являются индивидуальными предпринимателями, владельцами малого и среднего бизнеса.

На севере Москвы изменили дорожное движение. Теперь водители быстрее доезжают из дома до работы и обратно, а пешеходам стало гораздо комфортнее. Сразу в нескольких точках установили новые светофоры, обустроили островки безопасности и снизили скоростной режим на некоторых участках.

Стало известно, как будет выглядеть парк на месте старого монорельса. Проект уже утвердили. Москвичи смогут прогуляться по зеленой зоне с панорамными видами на город. Кроме того, будет обустроена беговая дорожка длиной в 4 километра с подогревом.

Подробнее – в программе "Новости дня".

