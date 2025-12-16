"Новости дня": на Трифоновской улице открыли новую трамвайную линию

Новая трамвайная линия открыта на Трифоновской улице. Спустя 30 лет возродили маршрут № 5. Москвичи вновь могут добираться кратчайшим путем с Белорусского вокзала до станции метро "Рижская". Дополнительную транспортную доступность получат около 500 тысяч жителей города.

Лыжную трассу открыли в Тушинском парке. Для того чтобы на склонах было много снега, подключили специальные пушки, которые установили по одной на каждый километр дистанции. Размер трассы – более 7 километров.

"Львиную пристань" практически с нуля восстановили на берегу Верхнего Кузьминского пруда. Реставраторы сохранили все, что осталось от исторической кладки, а также восполнили утраченные элементы. После восстановления на свое историческое место вернулись четыре чугунных египетских льва.

Подробнее – в программе "Новости дня".

