"Новости дня": более 2,5 тыс новых рабочих мест появятся в Левобережном районе

В Левобережном районе на севере Москвы появится более 2,5 тысячи новых рабочих мест. Здесь построят бизнес-центр в форме стеклянного кристалла высотой в 29 надземных и 3 подземных этажа. Объект возведут в 150 метрах от Химкинского водохранилища.

На первом этаже откроют ресторан, торговые точки и зоны отдыха, включая гимнастический комплекс с качелями, шезлонгами и пространством для встреч с экраном для презентаций. Офисные помещения займут 23 тысячи квадратных метров.

Подробнее – в программе "Новости дня".