16 декабря, 03:00

Общество

"Новости дня": оплатить декабрьскую коммуналку можно будет до 12 января

"Московский патруль": эксперты обсудили усиление контроля за хоррор-квестами

"Московский патруль": в Госдуме предложили отрегулировать продажу алкогольных конфет

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 декабря

"Миллион вопросов": депутат Мосгордумы рассказал о правах жителей в сфере ЖКХ

Телеканал Москва 24 присоединился к акции "Добрая елка"

"Вопрос спорный": стоит ли запрещать детям компьютерные игры

В России могут ввести уголовную ответственность за поддельные медсправки

"Мослекторий": Василий Гурков – о стоматологии в древности

"Деньги 24": зарплатные ожидания россиян выросли на 75% за 2 года

Москвичам рассказали, что оплатить декабрьскую коммуналку без риска начисления пени можно будет до 12 января. По общему правилу плату за счета ЖКУ нужно внести до 10 января, однако в наступающем году эта дата приходится на субботу. Из-за этого включается правило переноса на ближайший следующий рабочий день.

В Москве изменятся цены на прохождение техосмотра. Индексация произойдет уже 1 января. Плата за проведение ТО легковой машины повысится на 113 рублей и составит 1 295 рублей. Техосмотр мотоцикла обойдется в 447 рублей, а стоимость ТО грузовика превысит 2 800 рублей. Как отмечают эксперты, изменения не коснутся простых москвичей, поскольку в первую очередь это касается юридических лиц.

В районе Бибирево жители многоэтажки по улице Коненкова теперь могут пользоваться новыми лифтами – старые подъемники заменили на современные, производства "Щербинского лифтостроительного завода". Они плавно двигаются и останавливаются точно на уровне пола.

Об этом – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществоЖКХгородвидео

