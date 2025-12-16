16 декабря, 03:00Общество
"Новости дня": оплатить декабрьскую коммуналку можно будет до 12 января
Москвичам рассказали, что оплатить декабрьскую коммуналку без риска начисления пени можно будет до 12 января. По общему правилу плату за счета ЖКУ нужно внести до 10 января, однако в наступающем году эта дата приходится на субботу. Из-за этого включается правило переноса на ближайший следующий рабочий день.
В Москве изменятся цены на прохождение техосмотра. Индексация произойдет уже 1 января. Плата за проведение ТО легковой машины повысится на 113 рублей и составит 1 295 рублей. Техосмотр мотоцикла обойдется в 447 рублей, а стоимость ТО грузовика превысит 2 800 рублей. Как отмечают эксперты, изменения не коснутся простых москвичей, поскольку в первую очередь это касается юридических лиц.
В районе Бибирево жители многоэтажки по улице Коненкова теперь могут пользоваться новыми лифтами – старые подъемники заменили на современные, производства "Щербинского лифтостроительного завода". Они плавно двигаются и останавливаются точно на уровне пола.
Об этом – в программе "Новости дня".