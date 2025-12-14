Форма поиска по сайту

14 декабря, 09:00

Общество

"Новости дня": социальные пенсии проиндексируют почти на 7% в 2026 году

"Новости дня": социальные пенсии проиндексируют почти на 7% в 2026 году

"Новости дня": кредитные каникулы для участников СВО и членов их семей продлили на год

Потепление ожидается в Москве в начале следующей недели

Роспотребнадзор опубликовал специальные рекомендации по хранению новогодних подарков

Жительница Подмосковья поселила в доме корову

Московские врачи порекомендовали почаще гулять с детьми на свежем воздухе зимой

Около 180 тыс мужчин в России решили уйти в отпуск по уходу за ребенком

Самый добрый контролер МЦД отметила свой День рождения

Москвичам напомнили о наказании за сруб елки

Температура воздуха составит минус 9 градусов в Москве вечером 14 декабря

Социальные пенсии проиндексируют почти на 7% с апреля 2026 года. Средний размер выплат составит около 17 тысяч рублей.

Социальную пенсию получают те, у кого недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии по старости, дети-сироты и те, у кого неизвестны оба родителя, люди с инвалидностью I, II, и III группы, а также взрослые, например, супруг или родители, которые потеряли кормильца. Также с 1 января 2026 года вырастут и страховые пенсии.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

