"Новости дня": социальные пенсии проиндексируют почти на 7% в 2026 году

Социальные пенсии проиндексируют почти на 7% с апреля 2026 года. Средний размер выплат составит около 17 тысяч рублей.

Социальную пенсию получают те, у кого недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии по старости, дети-сироты и те, у кого неизвестны оба родителя, люди с инвалидностью I, II, и III группы, а также взрослые, например, супруг или родители, которые потеряли кормильца. Также с 1 января 2026 года вырастут и страховые пенсии.

