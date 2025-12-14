"Новости дня": кредитные каникулы для участников СВО и членов их семей продлили на год

Кредитные каникулы для участников СВО и членов их семей продлили на год. Они могут обратиться в банк или к другому кредитору с требованием оформить льготный период по кредитам и займам, в том числе ипотечным.

Такая мера позволяет временно приостановить платежи или снизить их размер. Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней.

