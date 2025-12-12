"Новости дня": 6 автобусных маршрутов столицы поменяют схему движения

В Крылатском, Кунцеве и Строгине с 13 декабря изменятся 6 автобусных маршрутов, которые помогут пассажирам сократить время в пути от метро до дома.

Благодаря изменениям получится равномерно распределить нагрузку между маршрутами и при этом сохранить связь жилых комплексов с ближайшими станциями метро. Кроме того, в разных районах города появятся новые остановки. Так пассажиры смогут быстрее добираться до нужных мест.

Подробнее – в программе "Новости дня".