"Новости дня": электробусы вышли на два маршрута на западе и юго-востоке Москвы

Новые электробусы вышли на маршруты С289 и № 443 на западе и юго-востоке Москвы. Транспорт не загрязняет воздух, едет плавно и тихо, внутри есть розетки для зарядки телефона и экраны с информацией о поездке.

С каждым годом отечественные электробусы становятся все лучше. В новых моделях свет в салоне меняется в зависимости от времени суток, а номера маршрутов видно издалека. Зимой в них тепло, а летом – прохладно. Так Москва заботится об экологии и комфорте своих жителей.

Подробнее – в программе "Новости дня".