"Новости дня": кулинарный турнир пройдет в столице для участников "Московского долголетия"

Новогодний турнир кулинаров пройдет в столице для участников проекта "Московское долголетие". Стать частью соревнования могут все желающие старше 55 лет.

Конкурсантам нужно будет приготовить свое коронное новогоднее блюдо, сделать его фотографию и отправить рецепт организаторам до 15 декабря. Лучших пригласят на финальный поединок. Победителей ждут призы, кубок, медали и набор продуктов для новогоднего стола.

Подробнее – в программе "Новости дня".